Астраханец стал фигурантом дела об избиении полицейского на лестничной площадке

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о применении насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, днем 16 июля этого года полицейские пытались задержать фигуранта за административное правонарушение, но тот оказал сопротивление. Мужчина несколько раз ударил представителя власти ногами в область груди и живота на лестничной площадке второго этажа одного из домов на ул. Городской в Советском районе Астрахани.

Сотрудники полиции пресекли противоправные действия. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

Павел Фролов