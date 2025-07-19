Австралия передала Украине танки Abrams
Украина получила первую партию танков M1A1 Abrams от Австралии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны страны Ричарда Марлеса.
Танк Abrams
Фото: Ann Wang / Reuters
В сообщении сказано, что Австралия передала Украине большую часть из 49 обещанных Abrams, однако точное количество не приводится. Уточняется, что остальные танки поставят Киеву в ближайшие месяцы.
Поставки танков Abrams входят в пакет помощи от Австралии в $160 млн (250 млн австралийских долларов). С 2022 года страна оказала Украине военную помощь на сумму $980 млн (1,5 млрд австралийских долларов).