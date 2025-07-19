Осужденный за убийство пермский бизнесмен будет переведен в исправительный центр

Кунгурский городской суд удовлетворил ходатайство пермского бизнесмена Антона Вахрина о смягчении наказания. По сообщению РБК-Пермь, предприниматель будет переведен из колонии строго режима ИК-40 на исправительные работы. В исправительном центре необходимо было провести неотбытый срок 3 года 3 месяца 17 дней с удержанием 15% в доход государства, уточняет портал.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны Добрянского района Антон Вахрин убил свою знакомую выстрелом из травматического пистолета и с помощью подельников пытался утопить тело. Спустя два дня Вахрина задержали полицейские. Свою вину в убийстве он признал. 17 октября 2017 года Добрянский суд приговорил Антона Вахрина к девяти с половиной годам лишения свободы. Его подельники были осуждены к обязательным работам.

Антон Вахрин является братом Вячеслава Вахрина, бывшего пермского политика, экс-вице-губернатора Тюменской области, задержанного за взятку и ныне находящегося в зоне СВО.