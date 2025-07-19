Главе СКР доложат о травмировании мальчика в мотоклубе Волгограда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по обращению о травмировании несовершеннолетнего в Волгограде. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее житель Волгограда рассказал, что его 13-летний сын получил травму во время учебных занятий в мотоклубе в этом месяце в результате падения с мотоцикла. При этом мальчику не оказали медпомощь.

Волгоградец подчеркнул, что до начала обучения его сыну не провели инструктаж по технике безопасности. Отец обращался к руководству мотоклуба, но безрезультатно.

Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке по данному факту. По поручению господина Бастрыкина Василию Семенову предстоит также доложить о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов