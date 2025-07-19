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Загрузка на первом рейсе из Перми в Ярославль составила 100%

Вчера из Перми в Ярославль вылетел первый прямой рейс. Его загрузка составила 100%, сообщает краевой Минтранс.

Фото: минтранс Пермского края

Фото: минтранс Пермского края

Полеты на рейсе дважды в неделю (пятница, воскресенье) осуществляет авиакомпания «Руслайн» на воздушном судне CRJ 100/200 на 50 пассажирских мест. Стоимость билета в одну сторону начинается от 4 тыс. руб. Рейс субсидируется из бюджетов Пермского края и Ярославской области. Время в пути - 1 час 35 минут.

В прошлом году рейсы между городами выполняла компания «ЮВТ Аэро», но прекратила полеты.