Глава СКР затребовал доклад о ненадлежащем водоснабжении в саратовском поселке

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах процессуальной проверки по сведениям о ненадлежащем водоснабжении в поселке Анисовка Энгельсского района. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее жители поселка Анисовка рассказали о нарушении их прав в обращении, поступившем в информационный центр СКР. Со слов граждан, инженерные системы там находятся в ветхом состоянии более 20 лет. Летом наблюдаются перебои в поставке воды в жилые помещения. Причиной тому снижение давления в трубопроводе с целью предотвращения коммунальных аварий. При этом представители компании-поставщика не организовывают ремонтные работы.

В обращении сказано, что гражданам приходится осуществлять забор воды ночью или покупать ее на свои деньги. Жители поселка неоднократно обращались по этому вопросу в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов