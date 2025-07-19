Сотрудники МЧС вывели двух пенсионеров из квартиры во время пожара в Ижевске

Двое пенсионеров были эвакуированы во время пожара из двухкомнатной квартиры на третьем этаже девятиэтажного дома на улице Первомайская в Ижевске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. В ведомстве отметили, что 80-летняя жительница и ее 84-летний супруг не вышли из горящего помещения из-за того, что «муж плохо ходит, а ей еще уборку делать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В квартире горели электрический счетчик и мебель. «Мы поднялись в квартиру, обесточили счетчик и ликвидировали пожар. В гостиной сидели пенсионеры, 80 и 84 лет, оба уже черные от копоти. На вопрос, почему не эвакуировались, женщина ответила, что муж плохо ходит, а ей еще уборку делать. <…> Они не надышались токсичными веществами. Мы вывели их на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи»,— рассказал начальник караула 19-й пожарно-спасательной части Ижевска Артем Желтышев.

Подъезд к месту вызова был затруднен из-за заставленного автомобилями двора и перекопанной территории. Технику оставили в 200 м от места пожара. Для тушения пожара было привлечено 11 человек и три единицы техники МЧС.