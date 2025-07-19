Плакат с вице-адмиралом «Сергеем» Макаровым поменяли в Петербурге

После того как была обнаружена ошибка в плакате с вице-адмиралом Степаном Макаровым, постер заменили в Санкт-Петербурге. В предыдущей версии его назвали Сергеем, пишет РИА Новости.

В комитете по печати и взаимодействию со СМИ сообщили, что работа над ошибками была проведена. Плакат ко дню ВМФ, размещенный в Петербурге, был единичным техническим вариантом. Теперь выясняют, как он попал в размещение.

Представитель комитета добавил, что ошибку в имени выявили на этапе печати пробных технических постеров. После корректировки весь тираж постеров к празднику распечатали и разместили корректно.

Степан Осипович Макаров известен тем, что стал одним из инициаторов применения ледоколов в освоении Северного морского пути. Вице-адмирал руководил комиссией по составлению технического задания для строительства ледокола «Ермак». В 1895 году им была разработана семафорная азбука.

Татьяна Титаева