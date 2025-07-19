Под Пензой в ДТП погибли двое взрослых и двое детей, проводится проверка

В Пензенском районе Пензенской области в результате дорожной аварии погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло примерно в 07:00 сегодня, 19 июля, на 6 км автодороги Р-207 в районе села Большая Елань. Участниками аварии стали автомобили Renault Logan и «ГАЗель».

ДТП унесло жизни водителя и пассажиров легковушки, включая двоих детей. В лечебное учреждение увезли троих пострадавших из грузовой машины.

На место аварии выехал прокурор Пензенского района Алексей Шугуров. Надзорное ведомство поставило на контроль ход процессуальной проверки.

Павел Фролов