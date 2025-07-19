В Татарстане завершен капитальный ремонт в 132 многоквартирных домах, выполнено 55% общего объема работ. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане капитальный ремонт завершили в 132 многоквартирных домах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане капитальный ремонт завершили в 132 многоквартирных домах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы охватывают 42 муниципальных образования, сезонные работы завершены на 58%. За последние две недели отремонтировано 35 домов в 12 муниципальных образованиях и двух городских округах. В настоящее время на стадии ремонта находятся 642 дома.

Также в текущем году ремонтируется 226 объектов здравоохранения, более половины из которых составляют фельдшерско-акушерские пункты. Из 117 таких пунктов отремонтировано 112, включая 10 за последние полмесяца. Ремонт медицинских стационаров завершен на 50%, сданы две клиники, включая Алексеевскую районную больницу.

Влас Северин