В Дюссельдорфе при взрыве пиротехники на ярмарке пострадали 19 человек

На ежегодной ярмарке Rheinkirmes в Дюссельдорфе в толпе зрителей взорвалась пиротехническая ракета, сообщает Bild. ЧП произошло накануне. Пострадали 19 человек, в том числе минимум один ребенок.

Точная причина происшествия пока не установлена. По предварительным данным, запущенный фейерверк случайно полетел не в ту сторону и взорвался на земле. Несколько человек госпитализированы, четверо — с тяжелыми травмами.

Организатор Rheinkirmes преждевременно завершил ярмарку и усомнился в ее проведении в следующем году после такого инцидента, пишет Bild. Ежегодная ярмарка в Дюссельдорфе считается одним из знаковых народных праздников в Германии. Каждый год ее посещают около четырех миллионов человек.