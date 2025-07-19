В Ульяновске досрочно открыт после ремонта Императорский мост

Ремонт температурных деформационных швов Императорского моста через Волгу, соединяющего центральную часть и Левобережье Ульяновска, завершен досрочно. Об этом в субботу сообщила администрация Ульяновска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В целях сохранения возможности движения транспорта через мост во время ремонта, его полное закрытие происходило только в выходные дни. Для возможности ведения работ в будние дни подрядчик разработал систему использования аппарелей, возвышающихся над деформационными швами, через которые могли проезжать автомобили, в то время как под аппарелями продолжались ремонтные работы.

Администрация Ульяновска сообщила, что в ночь с пятницы на субботу мост был закрыт на ремонт в последний раз, подрядчик выполнил вспомогательные работы, и с утра субботы движение через мост продолжено в обычном режиме.

Согласно графику работ, прилагаемому к госконтракту, работы по ремонту деформационных швов должны быть завершены до 1 сентября этого года. Фактически подрядчик — АО «Гипростроймост» — завершил их на полтора месяца раньше срока.

Цена контракта составляла 118 млн руб., из них 117,48 млн руб. — средства областного бюджета, 521,8 тыс. руб. — средства муниципального бюджета.

Андрей Васильев, Ульяновск