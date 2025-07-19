В ДТП в Брединском районе погиб водитель

В Брединском районе после опрокидывания автомобиля погиб водитель, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, поздним вечером 18 июля 19-летний водитель Honda Accord двигался по дороге «Черноречье — Варна — Карталы — Бреды». При обгоне он выехал на обочину, не справился с управлением, съехал с трассы вправо, и машина опрокинулась. Водитель погиб на месте. Его пассажиров 15, 16 и 35 лет с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Все находившиеся в автомобиле не были пристегнуты. Водитель получил права в этом марте.

Виталина Ярховска