21-25 июля в Свердловской области будут кратковременные отключения ТВ и радио

В Свердловской области в период с 21 по 25 июля возможны кратковременные перерывы в работе теле- и радиовещании, говорится на сайте свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах»,— указано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

21 июля перебои могут быть в Екатеринбурге с 04:00 утра до 13:00 в вещание радио «Звезда», с 08:00 до 13:00 — радио «Орфей», радиоканал «МИР». С 08:00 до 17:00 в Екатеринбурге возможны перебои с пакетами каналов РТРС-1, РТРС-2 и со станциями «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ».

22 июля ожидаются перебои в Азанке и Асбесте. Там с 08:00 до 17:00 перерывы могут быть с пакетами РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» и «Волна ФМ».

23 июля в Баранчинском трансляция может пропасть с 08:00 до 17:00 в пакетах РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», РК «Воскресение», РК «Благодать».

24 июля с 08:00 до 17:00 сигнал может пропасть в Бисерти (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение»), Каменске-Уральском (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», радиоканал «Воскресение», Радио «Маруся ФМ») и Нижнем Тагиле (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», радио «ВЕРА», радио «Сибирь», РК «Воскресение», «Наше радио»).

25 июля с 10:00 до 17:00 перебои ожидаются также в Бисерти (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение»).

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования»,— объяснили в РТРС.