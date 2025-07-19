В Чувашии планируют увеличить несырьевой экспорт на 75% к 2030 году

В Чувашской Республике планируют нарастить объем несырьевого экспорта на 75% к 2030 году. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев, передает пресс-служба Минэкономразвития республики.

До 2030 года в Чувашии запланировано значительное увеличение внешнеторгового оборота — в 2,2 раза, а объем экспорта услуг — в 3,3 раза. Количество экспортеров должно возрасти в 1,7 раза, при этом доля высокотехнологичного экспорта планируется довести также до 75%. Объемы промышленного экспорта предполагается увеличить в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2020 года за счет расширения поставок машиностроительной продукции, электротехники и химической продукции.

По итогам 2024 года Чувашия занимает четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа по темпам роста объемов экспорта. 99,9% международных поставок из региона приходится на несырьевой и неэнергетический экспорт.

Влас Северин