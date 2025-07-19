Объем потребления газа в Пермском крае за год вырос на 12%

В 2024 году объем транспортировки газа в Пермском крае составил 15,8 млрд куб. м, сообщило АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП) в своем годовом отчете. Годом ранее этот показатель составлял 14,1 млрд куб. м. Рост составил 12%. Источник, близкий к компании, пояснил, что объем транспортированного газа — это объемы поставок газа потребителям.

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Рост поставок он связал c двумя причинами. Во-первых, более 1 млрд куб. м газа в 2024 году дополнительно приобрело «Интер РАО России», управляющее Пермской ГРЭС. Вторая причина — растущая газификация Прикамья. По данным отчета ГГП, за год уровень газификации Пермского края вырос более чем на 1% — с 76,1% до 77,1%. При этом рост газификации произошел из-за развития инфраструктуры на селе — там доля выросла с 37,1% до 38%. В Перми он снизился с 88,9% до 88,7%.

Ранее сообщалось, что пермская сбытовая структура «Газпрома» отчиталась о лучших за последние 16 лет финпоказателях. Выручка ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» выросла почти в два раза — до рекордных 39 млрд руб., чистая прибыль составила 239 млн руб. Финансовые показатели связаны с максимальным за последние годы потреблением газа промпредприятиями, в первую очередь Пермской ГРЭС.