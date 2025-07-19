В Казани за сутки произошло 167 ДТП, шесть человек пострадали

За последние сутки на дорогах столицы Татарстана произошло 167 дорожно-транспортных происшествий. В шести авариях пострадали 6 человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

Сотрудники ГИБДД оформили 69 случаев через центры обработки ДТП и 44 аварии непосредственно на местах происшествий.

За сутки были задержаны 5 водителей в состоянии опьянения и 2 человека без прав. К административной ответственности привлечены 10 велосипедистов и 2 пользователя электросамокатов за различные нарушения ПДД.

Влас Северин