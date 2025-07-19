В четырех районах Ростовской области ночью 19 июля отражена атака БПЛА

В ночь с 18 на 19 июля военные отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив 24 БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Наибольшие последствия на земле — в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков, как ранее сообщал, загорелись частные дома и хозпостройки. Благодаря быстрым действиям, огонь был оперативно потушен. Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших. Сейчас пожарные продолжают тушение ландшафтных пожаров в мкр. Лиховском, а также в районе пос. Волченского и Светлого»,— приводятся в сообщении слова врио губернатора.

Получившая ранения женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

По словам господина Слюсаря, на ст. Лихой из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы. На этом участке организованно реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании. Создан оперативный штаб. Специалисты приступили к обезвреживанию обломков БПЛА.

Валентина Любашенко