«Пермский зоопарк» запланировал расходы на открытие новой площадки
ГКАУК «Пермский зоопарк» объявило закупку на «Оказание услуг по администрированию мероприятий в рамках проведения торжественного открытия Пермского зоопарка». Начальная цена контракта – 600 тыс. руб. В базе сайта госзакупок такое мероприятие пока не значится, однако его номер есть в сервисе СПАРК-Интерфакс.
Также краевое учреждение планирует потратить 2,88 млн руб. на приобретение видеооборудования (светодиодный экран) для входной группы ГКАУК и 2,5 млн руб. на покупку животного «для пополнения коллекции».
По данным «Ъ-Прикамье», дата открытия новой площадки зоопарка пока не определена, она может быть названа на предстоящей неделе. На днях в соцсетях появились фото нового зоопарка, свидетельствующие о близкой готовности объекта к открытию.
Фото: СПАРК-Интерфакс
13 июля Пермский зоопарк завершил работу на территории по ул. Монастырская, 10. Закрытие связано с проведением необходимых мероприятий по полному переезду животных в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный. Новый зоопарк фактически построен за последние 2,5 года. Оценочная стоимость комплекса зоопарка составляет 7,06 млрд руб.