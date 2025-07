Журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщил, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный может стать следующим президентом Украины. По его словам, он может заменить Владимира Зеленского на посту в течение нескольких месяцев.

Как добавил Сеймур Херш в публикации на платформе Substack, Владимир Зеленский покинет должность, если такое решение примет президент США Дональд Трамп. Один из собеседников журналиста также сказал, что господина Зеленского могут лишить должности «при помощи силы».

Сеймур Херш в разные годы работал в агентстве Associated Press и газете The New York Times. В 1970 году получил Пулитцеровскую премию за расследование об убийстве мирных жителей американскими военнослужащими во время Вьетнамской войны. В последние годы заявлял в том числе о причастности США к подрыву «Северных потоков» и вине Владимира Зеленского в растрате средств, которые Вашингтон выделил Киеву на закупку топлива.