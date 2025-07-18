В Черноземье 19 июля будет тепло, облачно и дождливо, от +18°С до +29°С

В субботу, 19 июля в регионах Черноземья будет тепло и облачно, пройдут дожди. Температура — от +18°С в темное время суток до +29°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет дождь, температура составит +19°C. Днем — временами дождь, +28°C.

В Воронеже ночью временами будет идти небольшой дождь, +20°C. Днем — дождь, +27°C.

В Курске ночью временами возможен дождь, +19°C. Днем — дождь, +26°C.

В Липецке ночью — временами небольшой дождь, +18°C. Днем — дождь, +27°C.

В Орле ночью — временами дождь, +18°C. Днем — дождь, +25°C.

В Тамбове в темное время суток ожидается небольшой кратковременный дождь, +17°C. Днем — без осадков, +29°C.

Юрий Голубь