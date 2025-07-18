Власти ДНР собираются начать восстанавливать аэропорт Донецка в 2026 году

Министр транспорта Донецкой народной республики Александр Бондаренко пообещал, что аэропорт Донецк им. Сергея Прокофьева будет восстановлен. В правительстве уже разработали план ремонта, сказал он. Сначала будут разобраны завалы, затем разминируют участки, а потом в регионе начнет рассматривать конкретные проектные решения. Строительные работы планируется начать в конце 2026 года, сказал господин Бондаренко не привел.

Во время прямого эфира он также сообщил, что в этом году начнется восстановление автовокзального комплекса республики. Прорабатывается вопрос дополнительных маршрутов с ЛНР и другими регионами РФ. В Донецко-Макеевской агломерации будет отремонтировано 130 км дорог — впрочем, он не уточнил, когда это произойдет.

Донецк — один из двух аэропортов, расположенных в ДНР. Он был полностью разрушен во время боевых действий, которые начались в 2014 году. До начала боевых действий власти Украины потратили на его реконструкцию $875 млн — за два года до конфликта там был открыт новый семиэтажный терминал с пропускной способностью 3100 пассажиров в час. Второй аэропорт, который находится в Мариуполе, также закрыт с 2014 года. Здания авиагавани получили повреждения в 2022 году. Власти ДНР собираются восстанавливать и его.