Елена Тимошенко стала начальником управления по поддержке ветеранов боевых действий

В Ростовской области создали управление по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и подготовки граждан к военной службе. На должность начальника структурного подразделения назначили Елену Тимошенко. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Елена Тимошенко родилась в Батайске. В 2000 году окончила Ростовский государственный университет по специальности «Экономическая теория», училась в аспирантуре, кандидат экономических наук. Она занимала различные должности в территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ростовской области, а также департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону.

Мария Хоперская