В Польше сняли с продаж книгу «Идиот. Изучение случая» о президенте Дуде

Книгу Александры Сарны «Идиот. Изучение случая» («Debil. Studium przypadku») о президенте Польше Анджее Дуде сняли с продаж. Ее заподозрили в публичном оскорблении президента, сообщает Wirtualne Media. За это в стране можно получить до трех лет лишения свободы. Анна Гут-Мостовы, представитель издания Empik, которое выпустило книгу, заявила, что ее сняли с продаж временно, до окончания проверки.

Название книги госпожи Сарны отсылает к польскому писателю Якубу Жульчику. Он называл так польского президента в том числе за его поведение в социальных сетях. «Уходящий президент — мем, мистер Бин польской политики, дважды поддавшийся телефонным звонкам российских комиков»,— рекламирует книгу издательство.

Ян Пиньский, президент Института управления информацией, который участвовал в издании книги, считает, что случай с изъятием из продаж — «дополнительная реклама для книги». По его словам, в Западной Европе законодательство гораздо либеральнее. Он привел в пример оправдательный приговор Европейского суда по факту высказывания «отвали, идиот» в адрес президента Франции.