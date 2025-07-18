Торговля Воронежской области с другими регионами за год выросла на 26%

Межрегиональный товарообмен Воронежской области в 2024 году составил 772,8 млрд руб., увеличившись на 25,6% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные опубликовал Воронежстат.

Ввоз составил 40,7% товарообмена, и его большая доля пришлась на непродовольственные товары (58,1%). В вывозе традиционно преобладала пищевая продукция (70,2%).

Увеличился ввоз рыбных консервов (в 2,5 раза), зерна (в 1,7 раза), сыра (на 49,3%), рыбы и рыбных продуктов (на 47,2%), рыбных пресервов (на 44,1%), безалкогольных напитков (на 40,7%), минеральных вод (на 37,9%), молочной продукции для детского питания (на 30,7%), мяса (на 29,5%), фруктовых консервов (на 29,4%), медицинских инструментов и оборудования (в 2,6 р.), легковых автомобилей (в 1,6 р.), разбрасывателей органических и минеральных удобрений (в 1,6 р.), свинцовых аккумуляторов (на 37,9%), упаковочных пластмассовых изделий (на 37,3%), бытовых холодильников и морозильников (на 36,7%), ювелирных изделий (на 29,1%), лакокрасочных материалов (на 28,6%), обуви, кроме спортивной (на 26,1%), керамической плитки (на 23,4%).

Сократился ввоз сгущенных молока и сливок (на 91,3%), папирос и сигарет (на 35,6%), сухих молока и сливок (на 33,1%), мясных консервов (на 30,4%), маргарина (на 22,5 %), сливок (на 19,3%), сливочного масла (на 16,5%), соков для детского питания (на 12%), комбикорма (на 10,2%), велосипедов (на 73,5%), кислорода (на 65,6%), каменного и бурого угля (на 58,4%), стиральных машин (на 52,7%), строительных блоков (на 43,8%), лесоматериалов (на 35,6%), шин для автобусов и грузовых автомобилей (на 34,3%), шин для сельскохозяйственных машин (на 31%), готовых тканей (на 29,6%), пластмасс в первичных формах (на 28,3%), строительного кирпича (на 26,2%), кухонных плит (на 20,5%).

Вырос вывоз фруктовых консервов (в 5,2 раза), мясных полуфабрикатов (в 1,9 раза), мясных консервов (в 1,7 раза), кисломолочных продуктов (в 1,6 раза), зерна (в 1,5 раза), сахара (на 33,2%), сливок (на 31,7%), сока, пюре, кетчупа и томатных соусов (на 26,3%), кондитерских изделий (на 17,6%), маргарина (на 13,7%), керамической плитки (в 3,5 раза), кислорода (в 2,8 раза), упаковочных пластмассовых изделий (на 69,2%), металлорежущих станков (на 43,4%), медицинских инструментов и оборудования (на 32,8%), моющих средств (на 29,7%), пластмассы в первичных формах (на 26%), лекарственных препаратов (на 23%), минеральных или химических удобрений (на 19,9%), природных песков (на 19%).

Уменьшился вывоз минеральных вод (на 68,3%), сухих молока и сливок (на 47,3%), сгущенных молока и сливок (на 44,7%), молочной продукции для детского питания (на 41,1%), муки (на 39,2%), безалкогольных напитков (на 32,6%), молока (на 29,9%), мяса (на 23,1%), пластмассовых дверных и оконных блоков (на 92,5%), телевизионных приемников (на 59,9%), трикотажных чулочно-носочных изделий (на 51,1%), бумаги и картона (на 48,7%), трикотажного нательного белья (на 40,8%), готового проката (на 25,5%), синтетических каучуков (на 12,1%).

Юрий Голубь