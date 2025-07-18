Пентагон изучает информацию о допуске китайцев к компьютерным системам армии США

Пентагон в срочном порядке проверяет информацию о том, что программисты из Китая поддерживают компьютерные системы Минобороны США на правах субподрядчиков Microsoft. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсетт.

«Иностранным инженерам — из любой страны, включая, конечно, Китай — ни в коем случае нельзя допускать к обслуживанию систем Министерства обороны или доступу к ним»,— написал господин Хегсетт в соцсети X.

Расследование о том, что граждане Китая имеют возможность работать с системами Минобороны США, 15 июля выпустило ProRepublica. За действиями китайских программистов должны следить американские военнослужащие. Проблема заключается в том, что они не имеют технических знаний и разбираются в IT хуже, чем программисты, которых им поручено контролировать. Об этом изданию рассказали сами военнослужащие.

В Microsoft изданию заявили, что иностранные сотрудники не имеют доступа к гостайне. Надсмотрщики, как утверждают в компании, проходят специальное обучение по защите конфиденциальных данных. В компании добавили, что от незаконных действий защищает внутренняя процедура проверки Lockbox. Она проверяет запросы сотрудников и реагирует, если какие-либо их действия выглядят подозрительными. Других деталей работы этой системы защиты в компании не раскрыли.