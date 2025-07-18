«Сложно сказать, насколько это реалистично»

Обрели определенный иммунитет, Россия адаптировалась к санкциям — так в Кремле прокомментировали принятый Евросоюзом 18-й пакет ограничительных мер. До сих пор решение блокировала Словакия, однако в итоге страна сняла свои возражения. Произошло это после «полезного разговора» премьера Роберта Фицо и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что санкции не будут эффективными, пока Европа покупает российские нефть и газ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

18-й пакет санкций, сложно уже сказать с какого раза, но все-таки принят. Несгибаемый оппонент Роберт Фицо, как и предполагалось ранее, дал в итоге себя уговорить. Официально сообщается, что словацкий премьер провел весьма полезный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после этого поставил свою подпись под общим решением. Подробности не разглашаются. Как принято говорить в таких случаях, ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Также важно отметить, что другой условно российский союзник венгерский премьер Виктор Орбан новым ограничительным мерам практически не препятствовал. Как раз по указанной выше причине: ЕС и ему сделал очень выгодное предложение. Опять же, без подробностей.

Изначально и Венгрия, и Словакия требовали гарантий, что не останутся без газа. Просили для себя исключений, чтобы продолжать покупать российское топливо после наступления часа Х. Как известно, Старый Свет планирует полностью от него отказаться к 2028 году. Сложно сказать, насколько все это реалистично, тем не менее закупки в той или иной степени снижаются. Очень трудно прогнозировать, что будет в ближайший месяц, тем более в перспективе нескольких лет. Время сейчас такое, сложное.

Как бы то ни было, 18-й пакет называется чуть ли не самым суровым из всех ранее принятых. Мы не будем его разбирать подробно. Можно лишь повторить абсолютно бесспорный тезис: громко заявлять о том, что Россия вот-вот нападет на Европу, и одновременно покупать у нее энергоресурсы — все это выглядит как полный театр абсурда. Еще больший театр абсурда — покупать тот же российский газ под видом какого-то другого или делать вид, что газ сжиженный и трубопроводный — это не одно и то же. Первый как бы политически правильный, а второй — самый что ни на есть враждебный. Как его не назови, суть от этого не меняется, и тот и другой происходит из России.

Кроме того, решение уйти от российской зависимости и попасть в зависимость от того же Катара отнюдь не идеальное.

Но при всем при этом не секрет, что любую проблему можно решить, если задаться соответствующей целью. Для этого Европе нужно меняться, и в первую очередь политически. Ставить другие корневые задачи. Процесс этот со скрипом, но все-таки идет. И это нельзя не учитывать в разработке долгосрочных стратегий развития. Принцип «прибегут, никуда не денутся» может и не сработать.

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Дмитрий Дризе