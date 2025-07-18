Владимирский центральный

18 июля президент России Владимир Путин встретился с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, который рассказал ему, как русское войско «взяло и сожгло» Киев — а чтоб не сеял рознь меж городами и семьями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Авдеев очень хорошо подготовился к встрече с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Авдеев очень хорошо подготовился к встрече с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

— Как дела, Александр Александрович? — поинтересовался президент, усаживаясь за стол.

Вопрос был не праздный. Александр Авдеев, как говорится, пересекался.

— Работаем, Владимир Владимирович, спасибо за доверие.— Александр Авдеев тоже знал, о чем говорил.— Три с половиной года возглавляю регион и хотел доложить о промежуточных итогах... Как растем...

Растут, как выяснилось, быстро:

— В целом за три года удалось подрасти в экономике более чем на треть. Сейчас для нас критически выйти на показатель 1 трлн валового регионального продукта.

Александр Авдеев продолжал рассказ о своем хрупком благополучии:

— В принципе, конечно, область уже имеет свое традиционное промышленное лицо. Гусь-Хрустальный район — традиционно столица стекольного производства! Мы производим 90% всего тарного стекла, 70% всего стекловолокна в стране производим...

Но есть и, так сказать, прямо противоположное производство:

— К примеру, есть такой Колокшанский агрегатный завод, пожалуй, наверное, практически монополист с точки зрения асфальтобетонных заводов. Они поставили 15 заводов на нашей новой территории: Крым, ДНР, ЛНР. И практически весь асфальт — это наши асфальтобетонные заводы. И трасса М-12 — практически тоже это наши заводы!

Регион борется за импортозамещение и побеждает. Причем не кого-нибудь, а компанию Bosch:

— Промтехпарк Муроммашзавода — это как раз напрямую импортозамещение. К примеру, рулевые рейки с электрическим усилителем или портальный электрический мост производил только Bosch, сейчас для Aurus, для электробуса «КамАЗ» производит наше предприятие — Муроммашзавод. Так что вот такие уникальные проекты есть.

Да, пока что Муроммашзавод противостоит компании Bosch лишь в деле производства рулевых реек, но вот увидите, черт возьми, что это дело времени.

— Хотел рассказать про трассу М-12,— поделился Александр Авдеев с президентом.— Благодаря вашей поддержке и инициативе трасса заработала (ну не строители же ударно поработали.— А. К.). Конечно, она дает колоссальный эффект! Сами дорожники отмечают, что загрузка трассы идет в два раза более быстрыми темпами, чем они сами рассчитывали по потоку... Сейчас суточно от 12 тыс. автомобилей до 30–35 тыс. Это в два раза выше, чем они ожидали!

— Уровень ДТП очень большой в целом по области,— откликнулся президент.

— Да...— с горечью сокрушенно признал Александр Авдеев.— К сожалению, это дает нам и дополнительную статистику по ДТП, это правда...

Это были стороны одной медали, которую заслужил, по его мнению, прежде всего президент.

Вряд ли Александр Авдеев предполагал, каким эхом отзываются его слова: ведь если трасса была построена исключительно благодаря поддержке и инициативе президента, то и за всплеск ДТП в области несет ответственность тоже прежде всего он.

— В прошлом году мы отметили 1000-летие нашего Суздаля, ваш указ был,— снова отметил Александр Авдеев, и я даже насторожился: а что, если опять что-то не так с великим празднованием...— Восемь лет мы подготавливались к этому мероприятию (то есть начали готовиться за пять лет до того, как он стал губернатором.— А. К.)! За это время, можно сказать, без преувеличения, примерно на 85–90% обновили всю дорожную сеть, отремонтировали четыре моста, отремонтировали тротуары, дворовые территории, парки... И маленький Суздаль... 10 тыс. человек... в прошлом году принял почти 2 млн человек туристов, всего по области — 3,5 млн!

В целом доклад, как и ситуация в области, складывался более чем благополучно. Владимир Путин благосклонно вникал.

— Строим школу,— продолжал Александр Авдеев.— Хотел отдельно рассказать... Это крупнейшая школа!.. Я был в гостях у Александра Григорьевича Лукашенко и попросил его, чтобы он дал нам белорусских строителей для строительства. Строит белорусская компания!

И вот это было уже не очень понятно. А чем же российские строители не угодили? Слишком заняты, что ли? Или качество не то? Школу не могут построить?

— Я его буду приглашать на открытие,— предупредил Александр Авдеев президента,— и Валентину Ивановну Матвиенко, она нам помогла с финансированием.

И снова как-то странно. Спикер Совета федерации занимается поисками финансирования для строительства школы во Владимирской области. Все ли тут так?

Но, видимо, и заслуга лично Владимира Путина в том, что новая школа появится уже в этом году, тоже есть. Иначе Александр Авдеев не сказал бы президенту:

— Если вы не возражаете, я вас тоже приглашаю!.. Можно провести Совет по культуре или по образованию...

Александр Авдеев словно искал настоящий пиар-повод для поднятия рейтинга президента на совсем уж недосягаемую высоту. На какой он даже еще и не был...

Он понимал, что на встречу с президентом надо приходить с интересными темами, фактически готовыми инфоповодами, и теперь выстреливал их один за другим:

— И также у нас есть речное маломерное судно, называется «хаусбот», которое может перемещаться по дорогам общего пользования и по рекам, причем по малым рекам. У нас не много больших рек, как Волга, или озер, как Ладога, а вот малые реки — Клязьма, где нужна низкая, маленькая осадка…— Александр Авдеев показывал в презентации, как выглядит хаусбот, и гордился не только им, но и немного собой.— Это, по сути дела, такой домик на воде, в котором можно практически жить в автономке! Как хорошая яхта, только с обитаемостью гораздо лучше и по цене гораздо более демократично!

Сравнение хаусбота с яхтой прозвучало вызывающе только на первый взгляд. Ведь, в конце концов, Александр Авдеев выступил доказательно. То есть в хаусбот набивается гораздо больше народу, чем в безлюдную, нежилую, по сути, яхту, такую же, как правило, пустынную, как и море, которое она по странной необходимости или даже недоразумению время от времени бороздит. По некоторым яхтам целый день ходишь, ходишь, а никого из людей даже и не встретишь ведь. «Летучие голландцы» какие-то, ей-богу. Не то — хаусбот...

Еще бы мост через Клязьму отремонтировать, и вообще было бы отлично.

— Мост 1956 года постройки, в предаварийном состоянии, единственный...— вздохнул Александр Авдеев.— Мы один из немногих городов, у которых один мост... Один из немногих городов.

А только что было четыре, причем отремонтированных специально к 1000-летию... Но, видать, не через Клязьму.

— Разделяет, да? — с неодобрением уточнил Владимир Путин.

Он не любит, когда разделяет. Вообще все что угодно может начаться, если что-то кого-то всерьез разделяет. Особенно два братских народа...

— Да...— согласился Александр Авдеев и вскоре сам перешел как раз к народам.

Но сначала еще рассказал, что решил проблему подготовки медицинских кадров: во Владимире открылся профильный вуз. Специалисты пока еще учатся на втором курсе, но уже скоро, совсем скоро...

— В прошлом году семь специалистов пригласили,— расстроенно рассказал Александр Авдеев.— Ну, вы знаете, это получается, как говорится, игра с нулевым результатом! Потому что мы пригласили, они приехали из Костромы или из Чувашии — там дефицит!

Александр Авдеев болел не только за Владимир, но и за Кострому.

— Жилье для врачей нужно,— обратил внимание президент.

— Жилье мы предоставляем, в том-то и дело,— сосредоточился Александр Авдеев,— но дефицит: уезжают девчонки учиться в Ярославль, возвращаются 30%, а не 100...

Что ж, ярославские ребята, конечно, могут...

— И не знаю, может быть, это за рамками уже,— приступил Александр Авдеев на самом деле к главному.— Андрей Боголюбский... Это интересная история, это был пример первого объединения княжеств... В 1169 году объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев с интересной формулировкой...

Все-таки нельзя не отметить: Александр Авдеев отлично подготовился к этой встрече.

— Взяли и сожгли! — с удовлетворением повторил он.— Это был пример первого такого объединения княжеств, которые были разрозненны... Черниговское, Смоленское, Тверское, Суздальское, Ростовское и так далее... За то, что «град сей сеял рознь между российскими землями и семьями». Такая была история...

Каждому должно быть ясно: чтобы хорошенько сжечь, надо объединиться.

— И с Андреем Боголюбским,— добавил Александр Авдеев,— связана как раз история двух икон. Одну икону, как известно, взял он из Киева (рассказывая о древнем, прибегал Александр Авдеев к эпичной инверсии.— А. К.), когда выезжал по поручению своего отца, это Владимирская икона Божией Матери. А вторую он заказал, и эта икона сейчас находится в музее во Владимире, она 1155 года. Она полноразмерная, 185 сантиметров высотой. Ее сто лет реставрировали... Сто лет! И к 2024 году закончили реставрацию... Сейчас она находится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире.

Что ж, история была красивая. Все идет к тому, что и православие пошло, если разобраться, из Владимира да из Суздаля и, может, еще немножко из Ростова Великого.

И пора сказать об этом вслух.

— Если когда-то у вас будет возможность посмотреть на эту реликвию…— застенчиво произнес Александр Авдеев, украдкой взглянув на президента...— Потому что в каком состоянии она была... И сейчас реставраторы сделали, в общем-то, чудо!

Да и встреча была чудо как хороша.

Андрей Колесников