Экс-замначальника УФСИН будут судить за использование труда подчиненных

Управление Следственного комитета по Воронежской области завершило расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего заместителя начальника местного управления ФСИН России (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По данным «Ъ», речь идет о полковнике Аркадии Молоканове. Уголовное дело поступит на рассмотрение в Центральный райсуд Воронежа.

В основу уголовного дела легли материалы управлений ФСБ и собственной безопасности ФСИН. По версии следствия, в 2019–2024 годах обвиняемый привлекал сотрудников курируемых им учреждений системы исполнения наказаний к выполнению в рабочее время строительно-ремонтных работ у себя на даче и в квартире. Как считают следователи, это привело к нарушению нормального режима функционирования учреждений УФСИН из-за отсутствия работников на своих местах.

О возбуждении дела в отношении Аркадия Молоканова стало известно в конце 2024 года. После этого он покинул пост замруководителя управления ФСИН. В ведомстве он курировал вопросы охраны и цифровой трансформации.

Сергей Толмачев, Воронеж