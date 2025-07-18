Салават Фатхутдинов, «Оскар и Розовая Дама», «Открытое небо» и «Нейробатя»

В ближайшие дни в Уфе состоятся концерты Салавата Фатхутдинова и Руслана Кирамутдинова. Непрофессиональные актеры представят спектакль «Оскар и Розовая Дама», а профессиональные пилоты продемонстрируют чудеса на виражах на фестивале «Открытое небо». В кинотеатрах — «Нейробатя», «Городские легенды: Парк кошмаров», «Пила X».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Дерябкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Владимир Дерябкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Концерты

24 июля в ресторане «Максимилианс» — народный артист Башкирии и Татарстана, заслуженный артист Российской Федерации — Салават Фатхутдинов. На концерте он исполнит свои лучшие хиты и новые песни. На протяжении трех десятилетий Салават Фатхутдинов дарит зрителям невероятный концертный драйв.

В тот же вечер, 24 июля, состоится музыкальный вечер-круиз «Кичке сэяхэт». На палубе теплохода «Чайка» выступит певец Руслан Кирамутдинов. Концерт на теплоходе — это универсальный формат отдыха, обещают организаторы. Можно наслаждаться красивыми видами в приятной компании, ужинать с близкими людьми, отметить ваше праздничное событие или «зажечь» под популярные мелодии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спектакли

23 июля в Уфимском государственно институте искусств имени Загира Исмагилова состоится спектакль «Оскар и Розовая Дама» по роману Эрика-Эмманюэля Шмитта. Главный герой спектакля – десятилетний мальчик по имени Оскар. Он болен раком и лечится в больнице. Здесь за детьми следят сиделки — «Розовые Дамы» — медсестры в розовых халатах. Ни родители, ни врачи не хотят говорить с Оскаром о его болезни, и только Розовая Дама общается с ним открыто и прямо. Режиссер: Салават Юлдашбаев. В спектакле задействованы непрофессиональные актеры, ученики актерской студии Катрины Душанбаевой.

Представления

19 июля на аэродроме «Первушино» состоится фестиваль «Открытое небо». В программе: зрелищная воздушная программа, выставка самолетов, игры и конкурсы для детей и взрослых, полевая кухня.

19, 20, 25 июля на парковке «Уфа-Арены» разобьет шатер цирк-шапито Владимира Дерябкина. В программе: большой аттракцион смешанной группы экзотических животных «Сафари», канадское колесо Сира, акробаты на мачте, трехмерные проекции подводного мира, а также мировой аттракцион гигантов моря — северных морских львов. Дрессировщик, обладатель высших международных наград — Василий Тимченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Настасья Самбурская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Настасья Самбурская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

В Уфимских кинотеатрах — несколько премьер.

Комедия «Нейробатя». Айтишник-невротик Гриша создает нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить их отношения. В ролях: Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов и другие.

Фильм ужасов «Городские легенды: Парк кошмаров». Компания студентов пробирается ночью в «парк кошмаров», где растет загадочный древний дуб. По местной легенде, это дерево проклято и каждый, кто до него дотронется, умрет страшной смертью. Флетчер подбивает девушек прикоснуться к дереву после него, считая, что городская легенда — это сказка для детей. В скором времени он исчезает. Потом начинают погибать его друзья. Эмбер и подруге, чтобы переиграть смерть, нужно разгадать тайну проклятого парка и узнать происхождение городской легенды. В ролях: Джой Лорен Адамс, Арманд Ассанте, Каллум Винсон, Кэтрин Даддарио и другие.

Очередная часть популярного ужастика — «Пила X». Надеясь излечиться от рака, Джон Крамер отправляется в Мексику на экспериментальное лечение. Операция проходит успешно, и доктор обещает ему начало новой жизни, но вскоре выясняется, что это было постановочное мошенничество и обман отчаявшихся больных. Теперь Джон наставит аферистов на путь истинный в своём фирменном стиле — при помощи хитроумных жестоких ловушек. В ролях: Тобин Белл, Сюнневе Макоди Лунд, Шоуни Смит, Стивен Брэнд и другие.

Фэнтези «Легенда о великанах». Король горной долины завещал сыну Энеко свои владения, но при одном условии: чтобы стать полноправным правителем и обеспечить процветание королевства, тот должен раздобыть сокровище, надежно спрятанное в стране великанов. Вместе с волшебницей Ирати они отправляются в сказочное путешествие, полное опасностей и приключений. В ролях: Энеко Сагардов, Эдурне Аскарате, Ициар Итуньо, Елена Урис и другие.

23 июля в «Артерии» «Кинолекторий» с кинокритиком Андреем Королевым. Участники смогут посмотреть и обсудить акварельное аниме «Наши соседи Ямада» Исао Такахаты.

25 июля на «Кинолекторий» в «Артерию» приглашает психоаналитик Елена Бронштейн. Она предлагает просмотр и разбор фильма «Жизнь Чака».