«Мы будем тщательно контролировать действия недропользователя»

В Башкирии создан наблюдательный совет по мониторингу реализации инвестиционного проекта ООО «Салаватское». В его состав вошли жители Абзелиловского района, журналисты, общественники, геологи, экологи, а также представители Народного фронта Башкирии. Планируется, что совет поможет выстроить диалог между жителями республики и недропользователем, а также будет контролировать соблюдение экологических норм и информировать население. Член совета, президент фонда «Башнедра» Расих Хамитов — о задачах общественников и проекте возможного строительства ГОКа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент фонда «Башнедра» Расих Хамитов

Фото: из личного архива Расиха Хамитова, Коммерсантъ Президент фонда «Башнедра» Расих Хамитов

Фото: из личного архива Расиха Хамитова, Коммерсантъ

«Салаватскому» выдана до 2044 года совмещенная лицензия, предполагающая поэтапное освоение Салаватского участка недр в Абзелиловском районе республики. Компания обязана составить технико-экономические расчеты о рентабельности или нерентабельности дальнейшего освоения месторождения. Если экономика сложится, то в районе возможно строительство ГОКа. При этом чрезвычайно важно учитывать затраты на природоохранные мероприятия: ликвидацию предприятия после выработки запасов и на рекультивацию горных выработок.

Геологоразведочные работы с утверждением запасов обычно занимают до пяти лет. Вероятность того, что переданные недропользователю прогнозные ресурсы руды (в пределах до 200 млн тонн руды и содержании не менее 0,5%) подтвердятся, по оценкам многих геологов-специалистов, весьма велика. Насколько мне известно, проектная мощность по добыче и переработке руды составляет 10 млн тонн.

В масштабах России освоение медно-порфировых месторождений охватывает сравнительно небольшое время (10-15 лет), а в республике это первый проект. Хотя месторождение «Салаватское» разведывалось еще в 1960–1975 годах, однако из-за низкого содержания металла в руде, сложившейся в то время мировой цены на медь и спроса на нее потребности в разработке не было.

Наилучшие доступные технологии в горном деле, в случае их безусловного применения на данном объекте, позволят достичь оптимального экономического и экологического баланса и учета интересов бизнеса и местного населения. Здесь нужны открытость, доступность и социальная ответственность недропользователя на всех стадиях освоения месторождения, если оно произойдет в дальнейшем.

При разработке любого месторождения, особенно углеводородного и рудного, есть опасения по поводу причинения вреда окружающей среде и населению. Задача властей, добывающих компаний и общественных организаций — минимизировать эти риски. Созданный наблюдательный совет призван вести такую работу на регулярной основе. Мы будем тщательно контролировать все действия недропользователя в рамках своих компетенций.