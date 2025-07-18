Прокуратура начала проверку об отравлении в саратовском детском лагере «Орленок»

Пугачевская межрайонная прокуратура приступила к проверке сведений об отравлении в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Пугачеве Саратовской области. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, на место выехал Пугачевский межрайонный прокурор Вадим Шумов. Надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение в лагере санитарного законодательства, прав детей на безопасные условия пребывания. По итогам проверочных мероприятий решат вопрос о принятии мер реагирования.

Отмечается, что заболевание в легкой форме выявили у нескольких несовершеннолетних и у работников лагеря. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы питьевой воды и продуктов в учреждении.

Павел Фролов