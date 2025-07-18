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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил журналистку Машу Майерс иноагентом

Министерство юстиции 18 июля внесло в список иностранных агентов медиапроект о гражданском активизме Activatica.org и шесть граждан России, в том числе журналистку Машу Майерс (Фелицата Ольшевец).

Маша Майерс (Фелицата Ольшевец; признана иноагентом)

Маша Майерс (Фелицата Ольшевец; признана иноагентом)

Фото: @mmayers (признана иноагентом)

Маша Майерс (Фелицата Ольшевец; признана иноагентом)

Фото: @mmayers (признана иноагентом)

Иноагентами также признаны:

  • бывший депутат из Нижневартовска Дмитрий Великий;
  • блогер и бизнесмен Дмитрий Храмцов;
  • бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Ксения Торстрем;
  • поэтесса Наталья Резник;
  • политолог Василий Жарков;
  • журналистка Ксения Кириллова.

Основания Минюст привел следующие:

  • Дмитрий Великий (иноагент) — собирал средства для ВСУ, выступал против СВО, распространял сообщения иноагентов, сотрудничал с нежелательными организациями;
  • Дмитрий Храмцов (иноагент) — оказывал финансовую поддержку ВСУ, выступал против СВО, распространял материалы иноагентов;
  • Ксения Торстрем (иноагент) — выступала против СВО, распространяла материалы иноагентов, сотрудничала с нежелательными организациями.
  • Наталья Резник (иноагент) — распространяла материалы иноагентов, выступала против СВО.
  • Василий Жарков (иноагент) — распространял материалы иноагентов, взаимодействовал с нежелательными организациями.
  • Ксения Кириллова (иноагент) — выступала против СВО, распространяла материалы иноагентов, взаимодействовала с нежелательными организациями.
  • Activatica.org (иноагент) — выступала против СВО, пропагандировала ЛГБТ-отношения («движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено), распространяла материалы иноагентов и нежелательных организаций.

В сообщении Минюста отмечается, что все внесенные в реестр граждане проживают за пределами России. С учетом сегодняшнего решения Минюста в список иноагентов входит 1040 физических и юридических лиц — включая тех, с кого сняли статус.

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