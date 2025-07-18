Минюст объявил журналистку Машу Майерс иноагентом
Министерство юстиции 18 июля внесло в список иностранных агентов медиапроект о гражданском активизме Activatica.org и шесть граждан России, в том числе журналистку Машу Майерс (Фелицата Ольшевец).
Маша Майерс (Фелицата Ольшевец; признана иноагентом)
Фото: @mmayers (признана иноагентом)
Иноагентами также признаны:
- бывший депутат из Нижневартовска Дмитрий Великий;
- блогер и бизнесмен Дмитрий Храмцов;
- бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Ксения Торстрем;
- поэтесса Наталья Резник;
- политолог Василий Жарков;
- журналистка Ксения Кириллова.
Основания Минюст привел следующие:
- Дмитрий Великий (иноагент) — собирал средства для ВСУ, выступал против СВО, распространял сообщения иноагентов, сотрудничал с нежелательными организациями;
- Дмитрий Храмцов (иноагент) — оказывал финансовую поддержку ВСУ, выступал против СВО, распространял материалы иноагентов;
- Ксения Торстрем (иноагент) — выступала против СВО, распространяла материалы иноагентов, сотрудничала с нежелательными организациями.
- Наталья Резник (иноагент) — распространяла материалы иноагентов, выступала против СВО.
- Василий Жарков (иноагент) — распространял материалы иноагентов, взаимодействовал с нежелательными организациями.
- Ксения Кириллова (иноагент) — выступала против СВО, распространяла материалы иноагентов, взаимодействовала с нежелательными организациями.
- Activatica.org (иноагент) — выступала против СВО, пропагандировала ЛГБТ-отношения («движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено), распространяла материалы иноагентов и нежелательных организаций.
В сообщении Минюста отмечается, что все внесенные в реестр граждане проживают за пределами России. С учетом сегодняшнего решения Минюста в список иноагентов входит 1040 физических и юридических лиц — включая тех, с кого сняли статус.