Спрос на глэмпинги в Воронежской области вырос в 3,6 раза за год

Воронежская область заняла второе место среди регионов по количеству бронирований в глэмпингах летом 2025 года. По данным Минэкономразвития России и «Авито Путешествий», спрос, по сравнению с 2024 годом, увеличился в 3,6 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кемпингироссии.рф Фото: кемпингироссии.рф

Наибольшее количество бронирований пришлось на Саратовскую область — оно увеличилось 6,4 раза по сравнению с предыдущим годом. На третьем месте Ленинградская область с показателем роста в 2,7 раза. Спрос на бронирование глэмпингов в Татарстане увеличился в 2,6 раза. В Башкортостане, Тюменской и Нижегородской областях он вырос 2,4 раза. В Московской области забронировали на 80% больше таких объектов, чем летом прошлого года.

Предложение глэмпингов в Воронежской области выросло в 2,3 раза — как и в Адыгее и Челябинской области. Самый заметный прирост продемонстрировала Саратовская область — количество объектов здесь увеличилось в 2,7 раза. В Самарской области — в 2,4 раза. В Башкортостане и Рязанской области предложение увеличилось в 2,2 раза.

В 2023–2024 годах на глэмпинги в Воронежской области было выделено 198 млн руб. субсидий из федерального и областного бюджета. Всего на создание модульных домов в регионах Черноземья за последние два года направили 805,5 млн руб.

Кабира Гасанова