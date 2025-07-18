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Главу курского поселка побили на рабочем месте

В Курской области местный житель избил главу приграничного поселка Золотухино Андрея Авдеева. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По факту нападения проводится проверка.

Андрей Авдеев

Андрей Авдеев

Фото: администрация поселка Золотухино Курской области

Андрей Авдеев

Фото: администрация поселка Золотухино Курской области

По предварительным данным, 16 июля в кабинете администрации местный житель нанес чиновнику несколько ударов рукой по голове. В ведомстве не стали раскрывать личность нападавшего.

Андрей Авдеев родился в 1970 году. Он занимает пост главы поселка Золотухино с марта 2021 года.

Кабира Гасанова