На заводе «АЭМ-Спецсталь» состоялся запуск нового производственного комплекса

На металлургическом заводе машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» — «АЭМ-Спецсталь» — 18 июля состоялся торжественный запуск нового производственного комплекса электрошлакового переплава (ЭШП). Технология позволяет получать высококачественные стали и сплавы, которые сохраняют свои свойства даже под длительным воздействием высоких температур, давления и радиации, рассказали в Смольном.

«Открытие нового комплекса электрошлакового переплава позволит в два раза увеличить объемы выпуска специальных сталей для атомных электростанций, тепловой энергетики, газонефтехимии и других стратегических отраслей»,— отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Новый производственный комплекс запустили ко Дню металлурга, который в 2025 году будет отмечаться 20 июля. Также событие приурочено к 140-летию выплавки первой стали на площадке.

Как отметили в администрации, новое оборудование даст возможность увеличения выпуска специальных сталей по технологии ЭШП в 3,5 раза — до 25 тыс. тонн слитков (диаметром до 2 м и весом до 80 т) в год. Также будет расширена номенклатура заготовок оборудования.

«Cегодня перед российской атомной промышленностью стоят очень масштабные вызовы. В ближайшие десятилетия нам предстоит только внутри страны построить 38 блоков общей установленной мощностью 29 ГВт. Это больше — и по количеству блоков, и по их мощности, чем работает в стране в настоящий момент. Ваша работа вселяет уверенность, что "Росатом" с этой задачей справится»,— сказал директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

Ранее «Ъ-СПб» писал о введении в эксплуатацию на заводе «АЭМ-Спецсталь» нового станка.

Дарья Астанина