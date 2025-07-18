Жительница Ульяновска отдала мошенникам 4 млн рублей и чуть не продала квартиру

В Ульяновске женщина доверилась звонку от якобы своего бывшего работодателя и перевела мошенникам более 4 млн руб., сообщило УМВД по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сначала, как сообщает ведомство, женщине позвонили якобы бывшие коллеги, попросившие для перерасчета пенсии передать личные данные и код из пришедшего СМС-сообщения. Затем, по уже известной и стандартной схеме, последовали звонки от псевдосотрудников «Госуслуг», Центробанка и ФСБ, утверждавших, что деньги списываются иностранцами на финансирование терроризма. Затем пенсионерку убедили в необходимости перевести все сбережения и кредиты на «безопасные» счета, которые на самом деле были счетами мошенников, а также уговорили продать квартиру.

Операцию по продаже жилья вовремя остановили сотрудники банка, заметившие странное поведение женщины. Они и сообщили об этом в полицию.

Еще одну жительницу Ульяновска на этой неделе спасли от мошенников полицейские. Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального УМВД, находясь по службе в городском банке, случайно услышали разговор одной из посетительниц с операционным специалистом. Пенсионерка выглядела крайне встревоженной и настаивала на обналичивании 1,8 млн руб. По характеру разговора правоохранители догадались, что пожилая женщина стала жертвой аферистов, и убедили ее в необходимости отказаться от совершения подозрительных финансовых операций «до проведения проверки их законности».

Позднее женщина рассказала, что несколько дней назад ей позвонил человек, представившийся сотрудником медучреждения и предложил бесплатно пройти обследование в больнице, при этом пояснив, что для записи в электронную очередь необходимо сообщить ему номер СНИЛС. Не заподозрив обмана, женщина продиктовала требуемую информацию. Затем гражданке стали поступать звонки от псевдосотрудника правоохранительных органов, который сообщил, что ее сбережения на банковских счетах находятся в опасности, и для их сохранности необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

Всего, по данным из сообщений полиции, за неделю с прошлой пятницы восемь жители Ульяновской области отдали мошенникам более 8,5 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск