У нижегородки за пьяное вождение конфисковали автомобиль и направили его на СВО

Судебные приставы из Нижегородской области передали конфискованный по приговору суда автомобиль Geely Coolray на нужды специальной военной операции, сообщили в региональном управлении ФССП РФ 18 июля. Автомобиль за нетрезвое вождение изъяли у бывшей супруги собственника. При этом она являлась ответственным хранителем автомобиля.

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Ранее нижегородка неоднократно была замечена сотрудниками ГИБДД за вождением в нетрезвом виде. В результате ее привлекли к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Иномарку, за рулем которой была поймана нарушительница, суд постановил конфисковать и обратить в собственность государства. Бывший супруг нарушительницы скрывал это имущество.

Судебный пристав направил запрос в минобороны РФ с предложением передать арестованный автомобиль на нужды СВО. Там посчитали, что кроссовер послужит для достижения целей спецоперации.

Анастасия Титова