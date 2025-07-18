Жителей Воронежской области предупредили о жаре до +35°С

В Воронежской области с 6:00 до 18:00 19 июля прогнозируется жара до +35°С. В этот же период в регионе ожидается пятый класс пожарной опасности из пяти возможных. Из-за этого в области ввели оранжевый уровень погодной опасности, следует из данных Гидрометцентра России.

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В Белгородской области также ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за пятого класса пожарной опасности, который продержится там до 9:00 20 июля.

В Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях также объявлен желтый уровень погодной опасности. В первом регионе до 18:00 19 июля возможен ветер с порывами до 18 м/с, до 6:00 20 июля — грозы, град и ливни, ветер до 17 м/с.

В Курской области с 9:00 до 21:00 19 июля ожидаются ливни, град и ветер с порывами до 18 м/с, до 9:00 20 июля — грозы. В Липецкой области те же явления прогнозируются до 6:00 20 июля, в Орловской — до 21:00 19 июля.

В Тамбовской области возможны грозы — до 6:00 20 июля.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова