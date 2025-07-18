Кнут Индианы Джонса продан на аукционе за $525 тыс.

Кнут из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» продан на аукционе Heritage Auctions за $525 тыс. До этого он принадлежал королю Великобритании Карлу III и принцессе Диане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heritage Auctions Фото: Heritage Auctions

Харрисон Форд, исполнитель роли Индианы Джонса, подарил кнут — тогда еще принцу — Чарльзу на премьере третьего фильма франшизы в 1989 году. Позже он перешел к его супруге — принцессе Уэльской, она и передала реквизит коллекционеру.

В описании лота на сайте аукциона указано, что кнут показан крупным планом в сцене фильма, где Индиана Джонс использует Святой Грааль для исцеления своего отца (его роль исполнил актер Шон Коннери). Организаторы аукциона отмечают, что все кнуты археолога-авантюриста были сделаны вручную, поэтому каждый из них уникален. Подлинность проданного хлыста подтвердил «эксперт по кнутам Индианы Джонса» Дэниел Бортон.

Ранее на том же аукционе за $14,75 млн были проданы сани «Розовый бутон» из фильма «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Сейчас активен лот с оригинальной шапкой Кевина Маккалистера из фильма «Один дома». Текущая цена составляет $36 тыс.