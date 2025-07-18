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Коммерсантъ FM
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Кнут Индианы Джонса продан на аукционе за $525 тыс.

Кнут из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» продан на аукционе Heritage Auctions за $525 тыс. До этого он принадлежал королю Великобритании Карлу III и принцессе Диане.

Фото: Heritage Auctions

Фото: Heritage Auctions

Харрисон Форд, исполнитель роли Индианы Джонса, подарил кнут — тогда еще принцу — Чарльзу на премьере третьего фильма франшизы в 1989 году. Позже он перешел к его супруге — принцессе Уэльской, она и передала реквизит коллекционеру.

В описании лота на сайте аукциона указано, что кнут показан крупным планом в сцене фильма, где Индиана Джонс использует Святой Грааль для исцеления своего отца (его роль исполнил актер Шон Коннери). Организаторы аукциона отмечают, что все кнуты археолога-авантюриста были сделаны вручную, поэтому каждый из них уникален. Подлинность проданного хлыста подтвердил «эксперт по кнутам Индианы Джонса» Дэниел Бортон.

Ранее на том же аукционе за $14,75 млн были проданы сани «Розовый бутон» из фильма «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Сейчас активен лот с оригинальной шапкой Кевина Маккалистера из фильма «Один дома». Текущая цена составляет $36 тыс.

Фотогалерея

Вещи знаменитостей, проданные после их смерти

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Коллекция драгоценностей актрисы Элизабет Тейлор продана в 2011 году на аукционе Christie`s за $116 млн

Коллекция драгоценностей актрисы Элизабет Тейлор продана в 2011 году на аукционе Christie`s за $116 млн

Фото: Axel Koester / Corbis / Getty Images

Гитара Курта Кобейна с MTV «Unplugged» была продана за рекордные $6 млн на аукционе Julien&#39;s в 2020 году

Гитара Курта Кобейна с MTV «Unplugged» была продана за рекордные $6 млн на аукционе Julien's в 2020 году

Фото: Elaine Thompson / AP

Костюм трусливого льва из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года, в котором снимался актер Берт Лар, был продан за $3 млн на аукционе Bonham&#39;s в 2014 году

Костюм трусливого льва из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года, в котором снимался актер Берт Лар, был продан за $3 млн на аукционе Bonham's в 2014 году

Фото: Richard Drew / AP

Платье Джуди Гарленд из «Волшебника страны Оз» ушло за $1,56 млн в 2015 году на аукционе Bonham&#39;s

Платье Джуди Гарленд из «Волшебника страны Оз» ушло за $1,56 млн в 2015 году на аукционе Bonham's

Фото: Alastair Grant / AP

Пианино, на котором Джон Леннон сочинил песню «Imagine», было куплено за $2,1 млн в 2000 году британским певцом Джорджем Майклом на аукционе в Hard Rock Cafe в Лондоне

Пианино, на котором Джон Леннон сочинил песню «Imagine», было куплено за $2,1 млн в 2000 году британским певцом Джорджем Майклом на аукционе в Hard Rock Cafe в Лондоне

Фото: LM Otero / AP

Рубиновые туфли из фильма «Волшебник страны Оз», в которых снималась актриса Джуди Гарланд, были проданы в 2012 году за $2 млн на аукционе Heritage, сейчас они находятся в музее киноакадемии в Лос-Анджелесе

Рубиновые туфли из фильма «Волшебник страны Оз», в которых снималась актриса Джуди Гарланд, были проданы в 2012 году за $2 млн на аукционе Heritage, сейчас они находятся в музее киноакадемии в Лос-Анджелесе

Фото: Getty Images

Костюм Майкла Джексона из клипа «Триллер» был продан в 2011 году на аукционе Julien&#39;s за $1,8 млн

Костюм Майкла Джексона из клипа «Триллер» был продан в 2011 году на аукционе Julien's за $1,8 млн

Фото: Matt Sayles / AP

Платье Мэрилин Монро, в котором она исполняла песню «Happy Birthday, Mr. President», украшенное тысячами страз, было продано на аукционе Christie&#39;s в 1999 году за $1,2 млн

Платье Мэрилин Монро, в котором она исполняла песню «Happy Birthday, Mr. President», украшенное тысячами страз, было продано на аукционе Christie's в 1999 году за $1,2 млн

Фото: Reuters

Боксерские перчатки Мохаммеда Али и Сонни Листона, сохранившиеся после их поединка 1965 года, были проданы в 2015 году на аукционе Heritage за $956 тыс.

Боксерские перчатки Мохаммеда Али и Сонни Листона, сохранившиеся после их поединка 1965 года, были проданы в 2015 году на аукционе Heritage за $956 тыс.

Фото: Tony Gutierrez / AP

Личный сценарий Одри Хепберн к фильму «Завтрак у Тиффани» был продан в 2018 году на аукционе Christie&#39;s за $840 тыс.

Личный сценарий Одри Хепберн к фильму «Завтрак у Тиффани» был продан в 2018 году на аукционе Christie's за $840 тыс.

Фото: Alastair Grant, File / AP

Темно-синее платье, в котором принцесса Диана танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме в 1985 году, было продано в 2019 году на аукционе Kerry Taylor за $347 тыс.

Темно-синее платье, в котором принцесса Диана танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме в 1985 году, было продано в 2019 году на аукционе Kerry Taylor за $347 тыс.

Фото: David Mirzoeff / PA / AP

Костюм Стива Маккуина из фильма «Ле-Ман» 1971 года был продан в 2017-м на аукционе Sotheby&#39;s за $336 тыс.

Костюм Стива Маккуина из фильма «Ле-Ман» 1971 года был продан в 2017-м на аукционе Sotheby's за $336 тыс.

Фото: Timothy A. Clary / AFP

Расшитая стразами перчатка Майкла Джексона была продана на аукционе за $350 тыс. в 2009 году на аукционе Julien&#39;s. Она была на левой руке артиста в 1983 году, когда он впервые продемонстрировал свою знаменитую «лунную походку»

Расшитая стразами перчатка Майкла Джексона была продана на аукционе за $350 тыс. в 2009 году на аукционе Julien's. Она была на левой руке артиста в 1983 году, когда он впервые продемонстрировал свою знаменитую «лунную походку»

Фото: Samir Hussein / Getty Images

Прядь волос Элвиса Пресли, которая, вероятно, была срезана с его головы в 1958 году, в 2009 году ушла на аукционе Julien&#39;s за $15 тыс.

Прядь волос Элвиса Пресли, которая, вероятно, была срезана с его головы в 1958 году, в 2009 году ушла на аукционе Julien's за $15 тыс.

Фото: M. Spencer Green / AP

Парик, который носил поп-художник Энди Уорхол, был продан в 2006 году на аукционе Christie&#39;s за $10,8 тыс.

Парик, который носил поп-художник Энди Уорхол, был продан в 2006 году на аукционе Christie's за $10,8 тыс.

Фото: Ramin Talaie / Corbis / Getty Images

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Коллекция драгоценностей актрисы Элизабет Тейлор продана в 2011 году на аукционе Christie`s за $116 млн

Фото: Axel Koester / Corbis / Getty Images

Гитара Курта Кобейна с MTV «Unplugged» была продана за рекордные $6 млн на аукционе Julien's в 2020 году

Фото: Elaine Thompson / AP

Костюм трусливого льва из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года, в котором снимался актер Берт Лар, был продан за $3 млн на аукционе Bonham's в 2014 году

Фото: Richard Drew / AP

Платье Джуди Гарленд из «Волшебника страны Оз» ушло за $1,56 млн в 2015 году на аукционе Bonham's

Фото: Alastair Grant / AP

Пианино, на котором Джон Леннон сочинил песню «Imagine», было куплено за $2,1 млн в 2000 году британским певцом Джорджем Майклом на аукционе в Hard Rock Cafe в Лондоне

Фото: LM Otero / AP

Рубиновые туфли из фильма «Волшебник страны Оз», в которых снималась актриса Джуди Гарланд, были проданы в 2012 году за $2 млн на аукционе Heritage, сейчас они находятся в музее киноакадемии в Лос-Анджелесе

Фото: Getty Images

Костюм Майкла Джексона из клипа «Триллер» был продан в 2011 году на аукционе Julien's за $1,8 млн

Фото: Matt Sayles / AP

Платье Мэрилин Монро, в котором она исполняла песню «Happy Birthday, Mr. President», украшенное тысячами страз, было продано на аукционе Christie's в 1999 году за $1,2 млн

Фото: Reuters

Боксерские перчатки Мохаммеда Али и Сонни Листона, сохранившиеся после их поединка 1965 года, были проданы в 2015 году на аукционе Heritage за $956 тыс.

Фото: Tony Gutierrez / AP

Личный сценарий Одри Хепберн к фильму «Завтрак у Тиффани» был продан в 2018 году на аукционе Christie's за $840 тыс.

Фото: Alastair Grant, File / AP

Темно-синее платье, в котором принцесса Диана танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме в 1985 году, было продано в 2019 году на аукционе Kerry Taylor за $347 тыс.

Фото: David Mirzoeff / PA / AP

Костюм Стива Маккуина из фильма «Ле-Ман» 1971 года был продан в 2017-м на аукционе Sotheby's за $336 тыс.

Фото: Timothy A. Clary / AFP

Расшитая стразами перчатка Майкла Джексона была продана на аукционе за $350 тыс. в 2009 году на аукционе Julien's. Она была на левой руке артиста в 1983 году, когда он впервые продемонстрировал свою знаменитую «лунную походку»

Фото: Samir Hussein / Getty Images

Прядь волос Элвиса Пресли, которая, вероятно, была срезана с его головы в 1958 году, в 2009 году ушла на аукционе Julien's за $15 тыс.

Фото: M. Spencer Green / AP

Парик, который носил поп-художник Энди Уорхол, был продан в 2006 году на аукционе Christie's за $10,8 тыс.

Фото: Ramin Talaie / Corbis / Getty Images

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