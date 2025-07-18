Число врачей выросло более чем на 16 тыс. за последние два года

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сейчас в системе здравоохранения трудятся примерно 558 тыс. врачей и 1,2 млн медицинских работников. За последние два года количество врачей в России увеличилось более чем на 16 тыс., отметила она.

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«Это, на самом деле, хороший результат, несмотря на все сложности и несмотря на тот дефицит, который мы сейчас фиксируем. Мы фиксируем наибольший прирост врачей в прошлом году в республиках Тыва, Алтай, Карачаево-Черкесия, Адыгея»,— сказала вице-премьер на Всероссийской конференции «Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров» (цитата по ТАСС).

Проблемы с оттоком кадров все еще фиксируются в Чукотском автономном округе, республиках Мордовия и Хакасия, добавила госпожа Голикова.

Согласно представленным вице-премьером данным, до 2030 года в сфере здравоохранения нужно заместить около 809 тыс. медработников, в том числе из-за выхода их на пенсию. «Это очень серьезные цифры, с которой нам с вами надо работать как в системе образования, так и в системе переподготовки кадров»,— заключила госпожа Голикова.

25 февраля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России не хватает 23,3 тыс. врачей, дефицит среднего медицинского персонала составляет 63,5 тыс. человек. С 2019 по 2024 год, по его данным, общий прирост по врачебному персоналу составил 6,5 тыс. человек. В мае министр говорил, что дефицит медперсонала планируется сократить на 95% к концу 2030 года.

Полина Мотызлевская