В Оренбуржье за шесть месяцев из обращения изъяли 1,95 тонн пищевой продукции

На территории Оренбуржья за полгода изъято из обращения 426 партий объемом 1,95 тонн с целью недопущения попадания на потребительский рынок некачественной и опасной пищевой продукции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольшее количество изъятых партий приходятся на плодоовощную продукцию: 110 партий или 681,66 кг. Также изъято 65 партий или 197 кг консерв, 54 партии или 102,51 кг кондитерских изделий, 46 партий или 228,6 кг молока и молочной продукции, 33 партии или 88,7 кг мяса и мясной продукции, 29 партий или 84,97 кг птицы, яиц и продуктов их переработки и 20 партий или 73,365 кг хлебобулочных изделий.

В управлении отмечают, что из общего количества изъятых из обращения партий импортируемые продовольственное сырье и пищевые продукты составили 0,2%.

В качестве основных причин изъятия из обращения продовольственного сырья и пищевых продуктов явились: несоблюдение сроков годности и условий хранения, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность, несоответствие требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности.

Руфия Кутляева