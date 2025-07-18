Нижегородца осудили на 11 лет за работу на украинские спецслужбы

В Нижегородской области вступил в силу приговор Второго западного окружного военного суда в отношении местного жителя, которого обвиняли в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и публичных призывах к террористической деятельности (ст. 275.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По данным регионального управления ФСБ, суд приговорил его к 11 годам общего режима и ограничению свободы на один год.

Также осужденному на три года запретили администрировать интернет-ресурсы и оштрафовали на 500 тыс. руб.

По данным ФСБ, в 2022 году нижегородец в интернете связался с представителями Украины и согласился сотрудничать с ними на конфиденциальной основе. После этого он неоднократно размещал в сети материалы, оправдывающие деятельность украинских структур, признанных в России террористическими. Также он призывал участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

До задержания нижегородец являлся администратором крупного Telegram-сообщества, оппозиционно настроенного к российским органам власти и специальной военной операции.

В 2023 году нижегородец был задержан и арестован.

Андрей Репин