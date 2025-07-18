Экспертиза одобрила строительство фермы на 1,4 тысячи коров под Богородском

Первый этап строительства роботизированного молочно-товарного комплекса в Богородском округе Нижегородской области прошел госэкспертизу. Ферма будет рассчитана на 1,4 тыс. коров, указано в реестре экспертиз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Весь комплекс предусматривает размещение 3,8 тыс. коров. Строительство ведет ООО «ПМ Групп» в деревне Бочеево Хвощевского сельсовета.

Ранее в правительстве региона сообщали, что общий объем инвестиций в этот проект оценивается в 5 млрд руб.

Галина Шамберина