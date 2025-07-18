Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экспертиза одобрила строительство фермы на 1,4 тысячи коров под Богородском

Первый этап строительства роботизированного молочно-товарного комплекса в Богородском округе Нижегородской области прошел госэкспертизу. Ферма будет рассчитана на 1,4 тыс. коров, указано в реестре экспертиз.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Весь комплекс предусматривает размещение 3,8 тыс. коров. Строительство ведет ООО «ПМ Групп» в деревне Бочеево Хвощевского сельсовета.

Ранее в правительстве региона сообщали, что общий объем инвестиций в этот проект оценивается в 5 млрд руб.

Галина Шамберина