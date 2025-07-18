Глава Бугульмы назвал ужасными условия в местной больнице

Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов оказался в Центральной районной больнице (ЦРБ) и назвал ужасными условия для пациентов в учреждении. Об этом господин Фаттахов рассказал в своем Telegram-канале.

Глава района попал в больницу после того, как проткнул ногу ржавым гвоздем во время обхода.

«С этой травмой приехал в ЦРБ, в то самое „легендарное“ здание бывшего роддома, в котором сейчас временно расположены сразу несколько отделений. Да, подтверждаю еще раз: условия, конечно, ужасные», — заявил Дамир Фаттахов.

При этом господин Фаттахов отметил, что в ЦРБ работают замечательные специалисты, которые быстро оказали ему помощь. Глава Бугульминского района сообщил, что нужно скорее закончить ремонт во всех корпусах.

Диана Соловьёва