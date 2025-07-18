В Екатеринбурге открылась выставка художественного стеклоделия прошлых столетий
Выставка «Отражения веков. Русское художественное стекло XVIII – начала ХХ века из музейных собраний» открылась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ). Произведения декоративно-прикладного искусства для выставки помимо ЕМИИ предоставили музеи Перми и Омска.
В экспозиции — более трехсот произведений ведущих стекольных заводов Российской империи. Они создавались Императорским стеклянным заводом, а также частными предприятиями — такими, как Никольский-Бахметевский хрустальный завод, завод Ф.Г. Орлова, завод Альбрехта Ликфельда и другие.
Для выставки в Екатеринбурге отобраны произведения, выполненные в разных техниках и разных стилях (барокко, классицизм, модерн, рококо, ампир), рассказали в пресс-службе ЕМИИ. Экспонаты расположены в хронологическом порядке, чтобы увидеть историческое развитие художественного стеклоделия России.
«Коллекции произведений формировались в 1920-е годы в разных городах страны. Сейчас пришло время собрать их вместе в Екатеринбурге и изучать, потому что многого о них мы не знаем. В наше тяжелое и уязвимое время такая хрупкая выставка имеет символический смысл, она может передать всю историю и культуру России»,— отметила главный научный сотрудник Пермской государственной художественной галереи Александра Пестова.
Проект призван не только показать основные этапы развития отечественного стеклоделия и разнообразие выпускаемого ассортимента, но и продемонстрировать значительные технологические и стилистические изменения в этой отрасли художественной промышленности, пояснила куратор выставки Анастасия Крицкая.
Выставка будет работать до 14 сентября.