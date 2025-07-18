В Ставропольском крае до конца года обновят 11 мостов

До конца 2025 года в Ставропольском крае обновят 11 мостов на дорогах регионального и местного значения. Общая протяженность объектов — 370 метров. Об этом сообщили в региональном миндоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Весной уже завершили реконструкцию моста между Пятигорском и поселком Горячеводским, также отремонтировали центральный мост через реку Томузловка в селе Китаевском. Работы идут на мостах в селах Рагули, Новоселицком и Падинском.

Кроме того, на дорогах регионального значения восстанавливают пять мостов: через балку Чапцева (Новоалександровск – Григорополисская – Армавир), через реку Ташла (Изобильный – Труновское – Кугульта), через реку Горькая (Минеральные Воды – Суворовская), через реку Малый Гок (Красногвардейское – Покровское), через реку Кума (Солдато-Александровское – Андреевский – Георгиевск).

Общая протяженность ремонтных работ на дорогах регионального значения составляет более 243 метров.

Мария Хоперская