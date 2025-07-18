День металлурга, «Пляж» и бердвотчинг

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут концерты с исполнением бардовских песен, рок-композиций, а также хоралов XVI века. В театрах покажут спектакли «Иди в баню», «Вертинский», «Посадить дерево». В выходные можно будет сходить на экскурсию по мотивам городских легенд и мифов, а также понаблюдать за птицами в компании орнитолога.

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Городские праздники

В Челябинске основные мероприятия празднования Дня металлурга пройдут у ДК ЧТПЗ и на стадионе «Восход» 19 июля. В 10:00 начнутся соревнования по пляжному волейболу, футболу и гиревому спорту. С 12:00 будет детский праздник с розыгрышами и мастер-классами. Вечером, с 19:00, состоится развлекательная программа с награждением участников конкурса «Трудовая династия», выступлением кавер-группы «Рэд Хэнд Бэнд» и фейерверком. Почетным гостем станет Медведь из ХК «Трактор». 0+

В Магнитогорске День металлурга праздновать будут с 10:00 19 июля в парке «Притяжение». Хедлайнером станет певица Мари Краймбрери, а 20 июля развлекательная программа продолжится с 14:00. 0+

С 24 по 28 июля в кафедральном соборе Рождества Христова пройдет фестиваль в честь Дня крещения Руси. Для жителей города подготовлены различные мероприятия: гитарные вечера, пленэры, концерты, мастер-классы и экскурсии. 6+

Фестивали

В Златоусте с 19 по 20 июля пройдет фестиваль украшенного холодного оружия, посвященный Ивану Бушуеву, основателю златоустовской школы авторского оружия и производства гравюры на стали. Гостям предложат погрузиться в историю города и познакомиться с изделиями местных мастеров-оружейников. Посетители смогут попробовать себя в роли подмастерья кузнеца и художника-гравера. 0+

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С 24 по 27 июля на озере Тишки пройдет музыкальный фестиваль «Пляж 2,5». В числе участников — популярные группы и исполнители. На сцене выступят «Ленинград», «Кино», The Hatters, GSPD, «Заточка», «Слот» и «План Ломоносова». 18+

Концерты

В ДК ЧТПЗ 20 июля состоится концерт, где Олег Митяев выступит вместе с коллективом «Ирония судьбы». Стиль группы сочетает поп-рок, инди, джаз, латину и даже панк. В репертуаре группы — композиции Олега Митяева, Юрия Визбора, Вадима Егорова, Сергея Никитина и Юрия Кукина. 0+

24 июля в зале «Родина» планируется концерт «Песни без слов». На сцене выступит Наталья Гущина, исполняя произведения на фортепиано и органе. В программе — инструментальные миниатюры композиторов XVI–XX веков, написанные в песенных жанрах. Зрители смогут насладиться произведениями в жанрах романса, хорала, канцоны, арии, ноктюрна и серенады. 6+

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24 июля ресторан «Максимилианс» отмечает день рождения концертом группы «Город 312». Гости услышат все хиты от «Обернись» до «Вне зоны доступа». Сбор гостей начнется в 20:00, а выступление начнется в 21:00. 18+

В клубе Ozz 25 июля пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого, посвященный его творчеству. На сцене выступят «Адреналин Band» и группа «Нахимов». Музыканты исполнят стихи и песни Владимира Высоцкого. 16+

Экскурсии

19 июля в Челябинске участники проекта «Челябинск пешком» проведут экскурсию, погружающую участников в мир городских легенд и загадок. Мероприятие начнется у театра драмы имени Наума Орлова, со стороны городского сада Пушкина, и завершится у театра оперы и балета. Экскурсия будет проходить в формате детективного расследования. Участники узнают истории о призрачном банкире, загадках, связанных со статуей Владимира Ленина, и тайнах улицы Цвиллинга. Организаторы обещают, что каждый сможет почувствовать себя сыщиком, выясняя подлинные события, скрывающиеся за городскими страшилками. 12+

20 июля в микрорайоне Чурилово, у Первого озера, пройдет орнитологическая экскурсия под руководством Георгия Кравченко. Мероприятие ориентировано на любителей птиц и природы. Экскурсия начнется и закончится на углу дома №49 по улице Трашутина. Продолжительность составит около двух часов, а маршрут протянется на 4,5 км. Участники смогут наблюдать за птицами в зарослях узколистного лоха, где часто встречаются редкие виды. Для удобства наблюдений Георгий Кравченко предоставит профессиональные бинокли. 6+

Спектакли

19 июля в Театральном пространстве Свободы Алексея Тетюева можно будет увидеть спектакль «Иди в баню». Дуэт актеров Никиты Манылова и Станислава Хомкова представит шоу, сочетающее элементы притчи и театрального искусства. Авторы подчеркивают, что баня — не только место для физического очищения, но и для духовного обновления. Спектакль приглашает зрителей взглянуть на привычные вещи под новым углом и призывает не забывать о важности заботы о себе и близких. 16+

19 и 20 июля в «mini театре» играют спектакль «Посадить дерево». Постановка посвящена отношениям между отцом и сыном. Сюжет строится вокруг попыток героев посадить дерево, но из-за разногласий и неудачного выбора места задача становится сложной. Пьеса исследует, как меняются ценности под влиянием времени и обстоятельств. 16+

23 июля в баре Horse Head покажут иммерсивный концерт-спектакль «Вертинский», посвященный творчеству Александра Вертинского. Зрители смогут не только слушать и смотреть, но и стать участниками событий. В программе представлены песни и стихи Вертинского, отрывки из спектакля «В бананово-лимонном Сингапуре», а также рассказы о жизни и творчестве артиста. 18+

Кино

24 июля в прокат выходит фильм «Прости, детка». Терапевтическое драмеди актрисы Евы Виктор, ставшее ее режиссерским дебютом, завоевало награду на кинофестивале «Сандэнс» в 2025 году. Фильм рассказывает о Агнес, преподавателе провинциального университета, которая пытается преодолеть старую травму, полученную в колледже. 18+

Кроме того, с 24 июля в повторном прокате будет фильм «Прогулка» Алексея Учителя, премьера которого состоялась 22 года назад. Он рассказывает историю девушки и двух молодых людей, случайно встретившихся на Невском проспекте. Их прогулка по улицам Санкт-Петербурга наполнена флиртом, смехом и вымышленными историями. Легкая беседа героев становится исповедью, в которой поднимаются темы юности, мимолетности и важности жизни в настоящем. В главных ролях снялись Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. 18+

Василий Агафонов