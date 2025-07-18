«Электронные рецепты сделают процесс лечения прозрачнее и надежнее»

Депутат Госдумы Антон Ткачев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением обязать медработников печатать рецепты на принтере из-за неразборчивого почерка врачей. Парламентарий отметил, что больные и даже многие фармацевты не могут разобрать почерк докторов, что вызывает отказы в продаже медикаментов, задержки в терапии, а также приводит к выдаче неверного препарата. Отношение профессионального медицинского сообщества Северо-Кавказского федерального округа к этой инициативе прокомментировал травматолог-ортопед ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» Данил Будаков.



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«Переход на электронные (печатные) рецепты — мера давно назревшая и, безусловно, необходимая. Преимущества очевидны для всех: пациенты получают четкие и понятные указания, что минимизирует риски ошибок. Фармацевты, в свою очередь, уверены в правильности отпускаемого лекарства, исключая опасные недоразумения, связанные с неразборчивым почерком.

Сегодня неразборчивый почерк врача, увы, не редкость. В лучшем случае, это приводит к потере времени пациента, которого отправляют обратно за уточнением рецепта. В худшем — может возникнуть прямая угроза здоровью из-за неверной интерпретации наименования или дозировки препарата, что особенно критично для жизненно важных медикаментов. Считаю такой почерк проявлением непрофессионализма и элементарного неуважения к пациенту.

Несмотря на повсеместную цифровизацию, до сих пор встречаются медицинские учреждения, в том числе частные клиники, где врачи вынуждены выписывать рецепты от руки из-за отсутствия необходимой техники.

Предстоящий законодательный запрет на рукописные рецепты – шаг верный. Однако он ставит перед медучреждениями острый вопрос: готовы ли они обеспечить своих специалистов техническим оснащением? Ведь возможность выписывать рецепты — это одна из ключевых функций врача, и без соответствующего оборудования ее выполнение будет крайне затруднено. Обеспечение медицинских организаций надлежащей технической базой – первостепенная и неотложная задача.

Я однозначно выступаю за полный переход на электронную форму рецептов. Это не просто вопрос удобства и оптимизации рабочего процесса, но прежде всего – ключевой фактор безопасности пациентов, повышения эффективности работы всего медицинского звена и улучшения общей культуры медицинского обслуживания. Электронные рецепты сделают процесс лечения прозрачнее и надежнее»