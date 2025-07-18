8,6 тысяч жителей Татарстана пострадали от укусов клещей

Почти 8,7 тыс. жителей Татарстана обратились в медицинские организации после укусов клещей. Среди пострадавших более 2,1 тыс. детей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Больше всего укусов клещей было зафиксировано в Казани (более 3,1 тыс. случаев), Набережных Челнах (853 случая) и Нижнекамском районе (571 случай).

Выявлено четыре случая клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита. Укус произошел на отдыхе в лесу в Башкирии.

Площадь противоклещевых обработок составила почти 3 тыс. га. От клещевого энцефалита было привито почти 14 тыс. человек, что составляет 92,2% от планируемого показателя.

Диана Соловьёва